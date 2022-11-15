Эксперты выделили девять типов деструктивного контента в Интернете

РОЦИТ подготовил девять категорий деструктивного контента в Интернете для создания реестра

В Общественной палате России состоялся первый из серии образовательных круглых столов, посвященных борьбе с распространением деструктивного контента в интернете.

Как сообщил в ходе круглого стола директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин, Центр подготовил предложения по составлению категоризатора деструктивного контента. Эксперты проанализировали более полутора миллиона сообщений в социальных сетях, в том числе зарубежных, которые запрещены на территории России. Благодаря проведенному анализу были выделены девять категорий деструктивной информации.

К таким категориям отнесен контент, построенный на сексуализации несовершеннолетних; популяризирующий проявления насилия в отношении людей; популяризирующий самоповреждение; популяризирующий насилие в отношении животных; популяризирующий киберунижение; популяризирующий оккультные услуги, направленные на причинение вреда жизни, здоровью, репутации и имуществу; подрывающий нормы поведения в семье и школе; популяризирующий нетрадиционные модели межполовых отношений, гендерной идентификации, доступный для несовершеннолетних или ориентированный на несовершеннолетних, и ложная информация о пользе либо отсутствии вреда от употребления снюсов, вейпов, электронных сигарет и иных немедицинских заменителей табакосодержащей продукции.

Сагдатулин отметил, что основная проблема такого контента заключается в том, что он не регулируется уголовным или административным правом, а находится в «серой» зоне, которая формально не запрещена, но оказывает активное деструктивное воздействие, особенно на молодое поколение. «Для нас важно не просто создать рубрикатор, но и добиться существенного сокращения аудитории, которая взаимодействует с таким контентом, уменьшить возможности делиться такой информацией, передавать ее друг другу», — заявил он.

Глава РОЦИТ указал на проблему модерации такого контента из-за отсутствия технологической возможности проводить анализ контента в иностранных соцсетях. В связи с этим целесообразно в законе о «приземлении» иностранных компаний, работающих с российской аудиторией, предусмотреть норму, которая бы давала доступ для мониторинга контента, считает Сагдатулин.

Острую актуальность и необходимость проводимой работы подтвердила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Порядка 13,5 миллиона подростков находятся под постоянным воздействием деструктивного контента в социальных сетях. Если мы не поставим эффективный заслон этому потоку грязи, то мы потеряем Россию как таковую. Через детей и подростков идут манипуляции, серьезнейшая обработка политического характера», — указала она.

По ее словам, несмотря на плотную работу Лиги с платформами, она не всегда приносит результаты. «Мы видим терминологическую путаницу: нет четкости и прозрачности терминов, не прописана ответственность за те или иные действия. Не работает или запутанная и длительная процедура блокировки деструктивного контента. Соцсети без решения Генеральной прокуратуры не хотят самостоятельно удалять деструктивную информацию. Нам приходится работать через МВД, которое направляет информацию в Генпрокуратуру, потом она поступает в Роскомнадзор и реестры», — объяснила Мизулина.

Она также заявила о необходимости изучения состава модераторов: «кто эти люди, какие у них ценности и знакомы ли они с действующим законодательством».

Генеральный директор компании «Ашманов и партнеры», эксперт по IT-безопасности Игорь Ашманов подтвердил необходимость более тщательной модерации контента в социальных сетях, в том числе российских. «Необходимо выстроить процедуру, при которой бизнес возьмет на себя социальную ответственность и начнет добросовестно модерировать контент. Для этого нужны категории деструктивной информации, с которыми трудно будет спорить», — считает он.

По мнению члена РОЦИТ и совета директоров «Союзмультфильм» Максима Ксензова, одновременно с блокировкой деструктивного контента необходима планомерная работа по созданию и привлечению детской и молодежной аудитории к позитивной информации — привлекательного и адекватного различным возрастам и типам аудитории контента.

После обсуждения экспертами в рамках круглых столов в Общественной палате категоризатор будет утвержден в финальной версии и передан интернет-площадкам для использования в работе. Второй круглый стол, посвященный борьбе с деструктивным контентом, состоится в Общественной палате РФ 18 ноября.

Ранее руководитель рабочей группы Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети интернет Александр Малькевич напомнил об опасности YouTube для школьников и о русофобской позиции руководства видеохостинга.