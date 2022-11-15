В МВД Турции намекнули на причастность США к теракту в Стамбуле

Reuters: МВД Турции сравнило соболезнования США с прибывшим на место преступления убийцей

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу намекнул на причастность США к теракту в Стамбуле. Об этом пишет Reuters.

В частности, соболезнования Вашингтона жертвам глава турецкого МВД сравнил с «убийцей, прибывшим одним из первых на место преступления». В Анкаре уверены, что за взрывом стоят сторонники признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана, а также «Отряд народной самообороны» (YPG). Как напомнило агентство, Вашингтон поддерживает YPG в конфликте в Сирии.

Ранее рабочая партия Курдистана заявила, что не причастна к организации теракта на улице Истикляль в центре Стамбула.

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле прогремел 13 ноября. В результате теракта погибли шесть человек, пострадал 81, в том числе трое россиян.

Правоохранительные органы задержали подозреваемую в совершении теракта, гражданку Сирии Ахлам Альбашир, а также мужчину, личность которого не раскрывается. Позже правоохранители сообщили, что Альбашир на допросе призналась в своей причастности к Рабочей партии Курдистана.