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19:39, 15 ноября 2022Спорт

В ISU отреагировали на призыв WADA дисквалифицировать Валиеву

В ISU заявили, что внимательно следят за процессом по делу фигуристки Камилы Валиевой

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на призыв Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву. Комментарий пресс-службы организации приводит ТАСС.

«ISU принял к сведению обращение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS) и продолжает внимательно следить за процессом обработки результатов по этому делу», — заявили в организации. Отмечается, что союз предпримет действия в надлежащее время.

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14 ноября WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения. Также в организации потребовали аннулировать все результаты фигуристки начиная с 25 декабря 2021 года и лишить ее всех медалей и призовых. В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) отказались комментировать ситуацию.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

15 января 2022 года Валиева стала чемпионкой Европы. Ранее, 25 декабря 2021-го, фигуристка выиграла чемпионат России.

Дарья Коршунова
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