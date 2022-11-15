Кадыров назвал число находящихся на передовой в зоне СВО чеченских бойцов
Глава Чечни Кадыров сообщил, что более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО
Более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в специальной военной операции на Украине. Об этом, называя число бойцов из республики, которые находятся на передовой, заявил по итогам совещания с представителями силовых ведомств глава Чечни Рамзан Кадыров, его цитирует ТАСС.
«С момента начала СВО в ее проведении приняли участие свыше 20 тысяч чеченских бойцов, из них более 9 тысяч в настоящее время находятся на передовой», — сказал глава республики.
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По его мнению, бойцы из Чечни с первых дней превосходно справляются с возложенными на них задачами.
Ранее Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно исчерпали себя, и объяснил, что на Западе видят такое положение дел и поэтому «пополняют ряды ВСУ за счет наемников».