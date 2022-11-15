Полиция Харьковской области обвинила в коллаборационизме раздававшего гумпомощь жителя

На Украине полиция Харьковской области обвинила в коллаборационизме жителя Волчанска за участие в распространении российской гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полиция Харьковщины уличила жителя города Волчанск в коллаборационной деятельности. 43-летний местный житель осуществлял раздачу гуманитарной помощи, которую оказывали россияне, и развозил ее по городу и селам Чугуевского района», — сообщили украинские правоохранители.

Они также заявили, что транспортное средство, на котором перевозилась гуманитарная помощь, принадлежит не мужчине, а находится в собственности одного из предприятий города. Теперь ему может грозить как штраф до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом «За заслуги» перед государством журналиста немецкого издания Bild Юлиана Репке, который оскорбил российских солдат, сравнив их с удобрением.