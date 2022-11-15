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17:19, 15 ноября 2022Бывший СССР

Власти Харькова заявили о воздушном ударе по городу

Украинский губернатор Харьковской области Синегубов заявил о воздушном ударе по городу
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

По Харькову нанесен воздушный удар, заявил украинский губернатор области Олег Синегубов, его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

Он также призвал жителей города оставаться в укрытиях. В результате ударов в некоторых районах Харькова пропало электричество.

Накануне по всей Украине объявили воздушную тревогу. Взрывы произошли в Киеве, Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях Украины, Львове и других городах.

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Василий Мека
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