Власти Харькова заявили о воздушном ударе по городу

Украинский губернатор Харьковской области Синегубов заявил о воздушном ударе по городу

По Харькову нанесен воздушный удар, заявил украинский губернатор области Олег Синегубов, его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

Он также призвал жителей города оставаться в укрытиях. В результате ударов в некоторых районах Харькова пропало электричество.

Накануне по всей Украине объявили воздушную тревогу. Взрывы произошли в Киеве, Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях Украины, Львове и других городах.