Владелец сгоревшего костромского клуба «Полигон» подал жалобу на свой арест

В Москве владелец «Полигона» Мирзоев подал жалобу на арест по делу о пожаре с 13 погибшими

Владелец сгоревшего ночного клуба «Полигон», депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев подал апелляционную жалобу на свой арест по делу о пожаре. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный районный суд Москвы.

10 ноября мужчине предъявили обвинение по статье 219 УК РФ («Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и отправили в СИЗО до 5 января 2023 года. Суд отклонил ходатайство его адвокатов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел принадлежащий фигуранту ночной клуб «Полигон», в пожаре погибли 13 человек. Управление Следственного комитета (СК) по области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. После этого была задержана и арестована директор фирмы «Империя» Наталья Беленогова, которая организовывала работу заведения.

Следствие считает, что должностные лица не проводили проверки в «Полигоне» длительное время. Из-за проблем с пожарной безопасностью и произошла трагедия, предполагают в СК.

Ихтияр Мирзоев — депутат четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов местной думы.