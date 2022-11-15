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04:54, 15 ноября 2022Мир

Глава Евросоюза прокомментировал вероятность встречи с Лавровым на G20

Глава Евросовета Мишель заявил, что не планирует встречаться с Лавровым в ходе саммита G20

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом он сообщил в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.

«Встреч с Лавровым не запланировано», — отметил Мишель.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Президент России Владимир Путин отказался от участия в саммите из-за плотного графика, который требует нахождения на территории РФ. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление из-за решения Путина не ехать на саммит.

На G20 российская делегация выступит с рядом конкретных инициатив о поставках продовольствия и энергетических ресурсов, крупных партий зерна и удобрений.

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Екатерина Подвигина
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