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17:41, 15 ноября 2022Спорт

Месси назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Аргентинец Месси назвал сборные Бразилии, Англии и Франции фаворитами чемпионата мира-2022

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси назвал тройку фаворитов предстоящего чемпионата мира-2022. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу CONMEBOL.

Месси отказался считать Аргентину претендентом на победу. «Если мне нужно сейчас выстроить их [фаворитов] друг за другом, то это Бразилия, Франция и Англия. Мне кажется, что они сейчас немного впереди остальных», — заявил футболист, отметив, что на чемпионате мира может произойти все что угодно.

Действующими чемпионами мира являются французы. В финале мундиаля-2018, который проходил в России, они обыграли сборную Хорватии.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Аргентинцы сыграют в группе С с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Сборная России была лишена права побороться за выход в финальную часть турнира из-за санкций Международной федерации футбола.

Дарья Коршунова
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