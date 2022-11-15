Metro: гей-пара с 25-летней разницей в возрасте рассказала о трудностях в отношениях

Гей-пара из США рассказала о трудностях в отношениях с 25-летней разницей в возрасте. Об этом сообщает Metro.

31-летний Кристофер и 56-летний Джон познакомились в приложении для знакомств в 2019 году: тогда Кристофер отдыхал на Кубе, а Джон был на круизном лайнере. Встретившись, мужчины сразу же поняли, что влюбились друг в друга с первого взгляда. Через два года отношений Кристофер бросил работу в Канаде и переехал к Джону в США. В октябре 2021 года пара поженилась в Лас-Вегасе.

Дочь Джона — ровесница его возлюбленного, но, несмотря на это, она приняла выбор отца. Кристофер же переживал, что его будет осуждать его 55-летняя мать, которая на год младше избранника сына. В итоге Джону удалось найти с женщиной общий язык как раз во многом благодаря принадлежности к одному поколению.

Однако супруги сталкиваются и с другой реакцией на их отношения. По словам Джона, многие принимают его за дедушку Кристофера, называют его педофилом и всячески оскорбляют. «Мы слышали в свой адрес все оскорбления, что только можно придумать. Нам желали смерти, СПИДа, обезьяньей оспы», — пожаловался он. Тем не менее пара отметила, что для них гораздо важнее, что друзья и семья принимают их отношения.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok из Германии влюбилась в мужчину вдвое старше себя и рассказала о своих отношениях в сети. «Спасибо тебе за самый счастливый год в моей жизни. Мне все равно, что говорят люди, я люблю тебя», — написала женщина под одним из роликов.