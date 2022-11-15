Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:24, 15 ноября 2022Из жизни

Пара с 25-летней разницей в возрасте рассказала о трудностях в отношениях

Metro: гей-пара с 25-летней разницей в возрасте рассказала о трудностях в отношениях

Фото: Tim Marshall / Unsplash

Гей-пара из США рассказала о трудностях в отношениях с 25-летней разницей в возрасте. Об этом сообщает Metro.

31-летний Кристофер и 56-летний Джон познакомились в приложении для знакомств в 2019 году: тогда Кристофер отдыхал на Кубе, а Джон был на круизном лайнере. Встретившись, мужчины сразу же поняли, что влюбились друг в друга с первого взгляда. Через два года отношений Кристофер бросил работу в Канаде и переехал к Джону в США. В октябре 2021 года пара поженилась в Лас-Вегасе.

Дочь Джона — ровесница его возлюбленного, но, несмотря на это, она приняла выбор отца. Кристофер же переживал, что его будет осуждать его 55-летняя мать, которая на год младше избранника сына. В итоге Джону удалось найти с женщиной общий язык как раз во многом благодаря принадлежности к одному поколению.

Материалы по теме:
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019
Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
Дикая семейка ЛэнсвудОни уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
26 января 2018

Однако супруги сталкиваются и с другой реакцией на их отношения. По словам Джона, многие принимают его за дедушку Кристофера, называют его педофилом и всячески оскорбляют. «Мы слышали в свой адрес все оскорбления, что только можно придумать. Нам желали смерти, СПИДа, обезьяньей оспы», — пожаловался он. Тем не менее пара отметила, что для них гораздо важнее, что друзья и семья принимают их отношения.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok из Германии влюбилась в мужчину вдвое старше себя и рассказала о своих отношениях в сети. «Спасибо тебе за самый счастливый год в моей жизни. Мне все равно, что говорят люди, я люблю тебя», — написала женщина под одним из роликов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Киев разозлился из-за заявления США о переговорах с Россией
Байден прибыл на саммит G20 с получасовым опозданием
Пара с 25-летней разницей в возрасте рассказала о трудностях в отношениях
Названы неожиданные плюсы сна без одежды
Захарова возмутилась опозданию Байдена на саммит G20
В российских регионах рассказали о способах сэкономить на новогодних праздниках
Глава Евросоюза прокомментировал вероятность встречи с Лавровым на G20
«Роскосмос» запустит девять спутников для наблюдения за поверхностью Земли
Правозащитник обвинил Киев в запрете фиксировать преступления ВСУ в Херсоне
Власти заявили о репрессиях Украины против жителей Херсона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.