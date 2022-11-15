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16:38, 15 ноября 2022Мир

Макрон заявил о риске голода в мире из-за конфликта на Украине

Макрон: Франция и Турция работают над обеспечением экспорта зерна на фоне риска голода

Фото: Patrick Pleul/dpa / Globallookpress.com

Конфликт вокруг Украины повышает риск массового голода в мире. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20 который проходит на острове Бали в Индонезии. Он высказался в Twitter.

«Война на Украине ведет к увеличению риска голода в мире. Турция и Франция продолжат работу по обеспечению беспрепятственного экспорта [зерна]», — высказался французский глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину после окончания саммита G20. Он намерен обсудить возможность мирных переговоров по Украине.

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Виктория Кондратьева
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