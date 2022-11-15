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06:30, 16 ноября 2022Среда обитания

Популярный певец приобрел дом в США

Певец Шон Мендес купил особняк в Лос-Анджелесе за 4,6 миллиона долларов

Фото: Nathan Denette / Globallookpress.com

Популярный канадский певец и манекенщик Шон Мендес приобрел особняк в США. Об этом сообщает Dirt.

Покупка двухэтажного объекта, расположенного в Лос-Анджелесе в районе Беверли-Гроув, обошлась ему в 4,6 миллиона долларов (около 278,1 миллиона рублей). Жилой дом на участке был построен в 1974 году, однако его полностью перестроили в 2022-м. Площадь нового объекта составила 371,6 квадратных метра. В нем есть пять спален, шесть ванных комнат, а также кухня, столовая и гостиная.

Интерьер выполнен в кремовом, молочном и черном оттенках. Многие предметы в доме выполнены из дерева или камня. Благодаря открытой планировке на первом этаже гостиная, столовая и другие комнаты объединены в целостное пространство. Другая особенность особняка — наличие мансарды.

На участке площадью 582,6 квадратных метра есть задний двор с травянистой лужайкой, бассейн, гостевой дом, а также гараж на две машины. В нескольких минутах ходьбы от особняка находятся модные магазины и популярные рестораны Лос-Анджелеса.

В ноябре стало известно о том, что американская актриса Шарлиз Терон решила избавиться от дома в лос-анджелесском районе Беверли-Гроув. За объект, которым она владела с 2000 года, звезда попросила два миллиона долларов.

Полина Кислицына
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