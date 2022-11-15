МВД сообщило о вывезенных из Херсона заключенных

В МВД рассказали о вывезенных из Херсона украинских заключенных

Украинские заключенные, связанные с нацистской идеологией, вывезены из Херсона. Об этом во вторник, 15 ноября, со ссылкой на замначальника управления организации деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы МВД РФ Олега Извозчикова сообщает РИА Новости.

В ходе заседания в Госдуме, посвященного обсуждению закона об общественном контроле в СИЗО, колониях и изоляторах временного содержания, Извозчиков заявил, что в ближайшее время над вывезенными из города заключенными начнутся суды, в том числе в отношении обвиняемых в военных преступлениях.

9 ноября Россия приняла решение отвести войска на левый берег Днепра, выйдя из Херсона. Этому предшествовало перемещение мирных жителей из города. 15 ноября временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо рассказал, что вывезенные жители Херсонской области получают поддержку всей России.