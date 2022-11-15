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17:34, 15 ноября 2022Россия

Власти Херсонской области сделали заявление о вывезенных гражданах

Сальдо заявил, что вывезенные жители Херсонской области получают поддержку всей России

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Вывезенные граждане Херсонской области получают поддержку от всей России. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале во вторник, 15 ноября.

«Людям, которые уехали с обжитых мест и вынуждены на достаточно большое время задержаться, нужна помощь. Многие верят, что они вернутся, но сейчас у людей нет элементарного. Перечень необходимой помощи, особенно с учетом того, что идет зима, сейчас составляется. Мы рассчитываем на поддержку всего нашего народа», — сказал представитель региональных властей.

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Ранее 15 ноября врио главы Херсонской области сообщал, что вывоз жителей из 15-километровой зоны у Днепра продолжается.

9 ноября Россия приняла решение отвести войска на левый берег Днепра, выйдя из Херсона. Этому предшествовало перемещение мирных жителей из города. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область все еще остается частью России.

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Евгения Куликова
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