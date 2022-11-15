Генсек НАТО рассказал о подготовке десятков тысяч украинских военных

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс подготовил десятки тысяч украинских военных

Североатлантический альянс уже подготовил десятки тысяч украинских военных. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит РИА Новости.

«Я поддерживаю сотрудничество в различных форматах, чтобы обеспечить больше тренировочных возможностей Украине», — заявил генсек. Он приветствовал усилия Европейского союза (ЕС) по созданию тренировочной миссии для служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Столтенберга, действия ЕС дополнять работу союзников по НАТО, которая усилилась после начала российской спецоперации. «Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по НАТО, что позволило Украине противостоять», — уточнил он.

Ранее представители Совета ЕС объявили о начале работы тренировочной миссии для военных ВСУ. Там уточнили, что командовать миссией назначен директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан. В рамках миссии планируется подготовить до 15 тысяч военнослужащих.