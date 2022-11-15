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16:12, 15 ноября 2022Наука и техника

В США рассказали о проблемах из-за китайской ракеты

19FortyFive: китайская гиперзвуковая ракета YJ-21 угрожает американским авианосцам

Фото: Zha Chunming / Xinhua / Globallookpress.com

Китайская гиперзвуковая ракета YJ-21 угрожает и создает проблемы американским авианосцам. Об этом рассказывает американское издание 19FortyFive.

В публикации напоминают, что противокорабельная гиперзвуковая ракета YJ-21, предназначенная для запуска с самолета и надводного корабля, была продемонстрирована на 14-м международном авиасалоне Airshow China, который проходил с 8 по 13 ноября в китайском городе Чжухай.

Издание отмечает, что YJ-21 считается убийцей авианосцев, а ее принятие на вооружение «знаменует собой большой шаг в усилиях Китая по изменению баланса Военно-морских сил (ВМС) в свою пользу».

Согласно публикации, скорость этой гиперзвуковой ракеты достигает десяти чисел Маха, а максимальная дальность полета — 932 морских мили (1726 километров), что делает ее опасной для ВМС США. «На таких скоростях YJ-21 может создать проблемы для боевой системы Aegis, которая защищает американские авианосцы и их корабли сопровождения», — говорится в публикации.

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Издание допускает, что новейшая китайская гиперзвуковая ракета может участвовать в потенциальном конфликте между Китаем и США.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что США пока не догнали Россию в области гиперзвукового оружия.

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Иван Потапов
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