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02:46, 15 ноября 2022Мир

Стало известно о недовольстве Киева заявлением Пентагона о переговорах с Россией

Politico: заявление генерала США Милли о возможности переговоров с Москвой разозлило Киев

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Заявление Пентагона о возможности переговоров между Москвой и Киевом разозлили украинских чиновников. Об этом стало известно Politico.

Издание напомнило, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли счел невозможным достижение победы Украины военным путем. Тогда же он выразил мнение, что предстоящая зима может предоставить «окно» для переговоров с Россией.

Подобные высказывания вызвали недовольство украинских властей, сообщили источники издания. Теперь Вашингтон пытается заверить Киев, что ожидаемая зимняя пауза в боевых действиях не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем. Более того, администрация президента США Джо Байдена обещает Украине продолжать оказывать военную помощь.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли предположил, что возможность проведения переговоров может появиться зимой. «Когда существует возможность переговоров, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею», — призвал он.

О том, что призывы западных стран к переговорам Москвы и Киева сильно раздражают Украину, ранее писала французская газета Le Figaro.

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Марина Совина
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