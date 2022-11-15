В российских регионах рассказали о способах сэкономить на новогодних праздниках

«Известия»: в регионах решили минимизировать затраты на украшения новогодних площадок

Российские регионы намерены поменять формат празднования Нового года на более экономный, в частности, минимизировать расходы на украшения и отказаться от фейерверков. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в Санкт-Петербурге было принято решение отказаться от ряда праздничных мероприятий, включая концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, а также отменить традиционный фейерверк. Однако, несмотря на стремление сократить затраты, детские праздники это не затронет, говорится в материале. «Мы должны праздновать, мы должны обеспечить детям яркий красивый Новый год, просто без излишеств», — считает первый заместитель председателя комиссии ОП России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Другие регионы также настроены уменьшить расходы, например, власти Калининградской области отказались от покупки новой елки на центральную площадь, перенаправив более 50 миллионов рублей на помощь мобилизованным гражданам и их семьям, пишет издание. Подобное решение поддержало руководство Алтая, планирующее использовать прошлогоднее праздничное оформление, снизить траты на иллюминацию и салюты, а оставшиеся средства направить на поддержку мобилизованных.

Ранее стало известно о возможном дефиците текилы, бурбона и коньяка на Новый год. Некоторые крупные торговые сети предупредили, что пул крепкого алкоголя в магазинах будет сформирован преимущественно из российских брендов.