В России отказались вводить пошлины на поставки угля за рубеж

Замминистра финансов Сазанов заявил об отказе ввести пошлины на экспорт угля с 1 января

Правительство России отказалось от идеи ввести пошлины на экспорт российского энергетического и коксующегося угля уже с января 2023 года. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, пока решено, что налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет достаточно. Тем не менее власти продолжат следить за ситуацией на зарубежных рынках в первом квартале.

В сентябре стало известно, что в правительстве ведется обсуждение экспортных пошлин на уголь и цены отсечения, с которой она будет взиматься. В октябре, рассказывал Сазанов, в отношении энергетического угля звучали цифры в 150 долларов за тонну.

Однако первый вице-премьер Андрей Белоусов предполагал, что, скорее всего, с начала следующего года пошлина не заработает. Дело в том, что средняя продажная цена российского угля складывается на уровне 130-140 долларов за тонну.

Также Белоусов отмечал, что российский уголь на мировых рынках продают с дисконтом в 50-60 процентов из-за санкций и других ограничений, связанных с вводом российских войск на территорию Украины. Тем не менее, подчеркнул он, добыча по-прежнему остается рентабельной.