Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:02, 15 ноября 2022Экономика

В России отказались вводить пошлины на поставки угля за рубеж

Замминистра финансов Сазанов заявил об отказе ввести пошлины на экспорт угля с 1 января

Фото: Shutterstock

Правительство России отказалось от идеи ввести пошлины на экспорт российского энергетического и коксующегося угля уже с января 2023 года. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, пока решено, что налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет достаточно. Тем не менее власти продолжат следить за ситуацией на зарубежных рынках в первом квартале.

В сентябре стало известно, что в правительстве ведется обсуждение экспортных пошлин на уголь и цены отсечения, с которой она будет взиматься. В октябре, рассказывал Сазанов, в отношении энергетического угля звучали цифры в 150 долларов за тонну.

Однако первый вице-премьер Андрей Белоусов предполагал, что, скорее всего, с начала следующего года пошлина не заработает. Дело в том, что средняя продажная цена российского угля складывается на уровне 130-140 долларов за тонну.

Также Белоусов отмечал, что российский уголь на мировых рынках продают с дисконтом в 50-60 процентов из-за санкций и других ограничений, связанных с вводом российских войск на территорию Украины. Тем не менее, подчеркнул он, добыча по-прежнему остается рентабельной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о начале тренировочной миссии для украинской армии
В США рассказали о проблемах из-за китайской ракеты
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
В Эрмитаже заявили о готовности к обмену выставок с Китаем
Россияне рассказали о способах получения миллионов рублей
ФСБ предотвратила теракт на складе горюче-смазочных материалов в Севастополе
В России отказались вводить пошлины на поставки угля за рубеж
Дзюба назвал причины ухода из «Адана Демирспор»
Добыча «Газпрома» упала
Генсек НАТО рассказал о подготовке десятков тысяч украинских военных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.