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11:45, 15 ноября 2022Путешествия

Россиянам посоветовали посещать ОАЭ с обратным билетом

В посольстве ОАЭ посоветовали россиянам посещать страну с обратным билетом

Фото: Satish Kumar / Reuters

Посольство ОАЭ в Москве посоветовало российским туристам при посещении арабского государства иметь при себе обратный билет. Об этом пишет РБК.

«В соответствии с правилом об освобождении от виз между Россией и ОАЭ для граждан России и граждан ОАЭ желательно иметь при себе обратный билет», — рекомендовали в дипмиссии.

Ранее в ноябре портал Profi.Travel сообщил, что власти ОАЭ перестали пускать в страну иностранцев, в том числе россиян, без подтвержденных обратных билетов на самолет. Эксперты туротрасли считают, что подобная мера направлена прежде всего на иностранных путешественников, которые могут воспользоваться безвизовым режимом, чтобы остаться в ОАЭ на более длительный срок.

С 9 ноября Объединенные Арабские Эмираты сняли все коронавирусные меры, а также въездные ограничения для туристов. Прибывающим в страну путешественникам больше не нужно предъявлять ПЦР-тесты на COVID-19 или сертификаты о прохождении вакцинации.

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Дарья Рыбак
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