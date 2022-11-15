России предсказали падение добычи и экспорта нефти

МЭА предсказало падение добычи нефти в России ниже 10 млн баррелей в сутки с 2023 года

Добыча нефти в России в 2023 году упадет в среднем до уровня 9,6 миллиона баррелей в сутки с 10,7 миллиона в этом году из-за трудностей с поиском новых экспортных рынков, предсказывает Bloomberg, ссылаясь на отчет Международного энергетического агентства (МЭА). В открытом доступе полной версии документа нет.

По данным МЭА, после начала конфликта на Украине России удалось перенаправить на рынки Индии, Китая и Турции более миллиона баррелей в сутки. Однако в последние месяцы экспорт в эти страны стабилизируется, и эксперты сомневаются, что они и дальше смогут увеличивать закупки нефти у России.

С 5 декабря вступает в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти морским путем. А это значит, что России ускоренно придется искать новые возможности для экспорта на объемы не ниже 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки и 1 миллион баррелей нефтепродуктов. «Мы не думаем, что это осуществимо», — указывает МЭА.

Таким образом, к концу марта следующего года Россия может потерять около 2 миллионов баррелей в день добычи по сравнению с уровнем, наблюдавшимся до начала боевых действий на Украине в феврале. В условиях санкций и эмбарго покупатели и продавцы нефти наверняка будут чаще прибегать к схемам теневой торговли, включая перевалку с борта на борт в открытом море, отмечает Bloomberg.

Ранее Центр развития энергетики уже предсказывал падение добычи в России в декабре на 1,5-1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня июня-октября (до девяти миллионов баррелей в сутки). Снижение может составить 14 процентов.

В то же время 1 ноября вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что объем добычи нефти в октябре составил 9,9 миллиона баррелей в сутки и сохранился на том же уровне, что и в сентябре. Он добавил, что в ноябре она также останется стабильной, а результаты декабря будут зависеть от влияния европейского эмбарго. В целом власти ожидают, что до 2025 года уровень добычи нефти в России меняться не будет.