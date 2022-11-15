Звезда «Дикого ангела» Наталья Орейро снимется в российском фильме «Письмо Деду Морозу»

Уругвайская актриса и певица, звезда «Дикого ангела» Наталья Орейро снимется в российском фильме под названием «Письмо Деду Морозу». Об этом рассказали создатели проекта на очной защите новых национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино, передает ТАСС.

Премьера проекта, участие в котором также приняли российские артисты Риналь Мухаметов, Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров, состоится в 2025 году.

Генеральный продюсер центра Киностудии имени Горького Лика Бланк сообщила, что сценарий к фильму разрабатывался на протяжении двух лет.

«Проанализировав все, что делала киностудия, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских, — это праздничное новогоднее кино. Так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом», — рассказала продюсер, подчеркнув, что звезда сериала «Дикий ангел» уже «забукирована» на время съемок.

Сообщается, что одной из локаций во время создания проекта станет резиденция Деда Мороза в Великом Устюге.

В октябре прошлого года певица и актриса Наталия Орейро стала гражданкой России. По ее словам, получить российский паспорт она захотела после визита на программу телеведущего Ивана Урганта на Первом канале.

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