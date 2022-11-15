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10:16, 15 ноября 2022Культура

Звезда «Дикого ангела» Наталья Орейро снимется в российском фильме

Звезда «Дикого ангела» Наталья Орейро снимется в российском фильме «Письмо Деду Морозу»

Фото: Susana Vera / Reuters

Уругвайская актриса и певица, звезда «Дикого ангела» Наталья Орейро снимется в российском фильме под названием «Письмо Деду Морозу». Об этом рассказали создатели проекта на очной защите новых национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино, передает ТАСС.

Премьера проекта, участие в котором также приняли российские артисты Риналь Мухаметов, Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров, состоится в 2025 году.

Генеральный продюсер центра Киностудии имени Горького Лика Бланк сообщила, что сценарий к фильму разрабатывался на протяжении двух лет.

«Проанализировав все, что делала киностудия, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских, — это праздничное новогоднее кино. Так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом», — рассказала продюсер, подчеркнув, что звезда сериала «Дикий ангел» уже «забукирована» на время съемок.

Сообщается, что одной из локаций во время создания проекта станет резиденция Деда Мороза в Великом Устюге.

В октябре прошлого года певица и актриса Наталия Орейро стала гражданкой России. По ее словам, получить российский паспорт она захотела после визита на программу телеведущего Ивана Урганта на Первом канале.

Ранее стало известно, что компания Disney отказалась выпускать спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби.

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Анастасия Астахова
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