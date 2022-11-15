Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:33, 15 ноября 2022Ценности

Полная блогерша оголилась на публику назло хейтерам

Полная блогерша Миа Картер продемонстрировала оголенный живот назло хейтерам в сети

Кадр: @miahcarterrr

Полная блогерша с аутизмом из Англии Миа Картер продемонстрировала оголенное тело на камеру назло хейтерам. Соответствующими кадрами она поделилась на странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На снимках 19-летняя девушка с пышными формами предстала перед публикой в открытом белом топе, демонстрировавшем ее живот, руки и грудь. «Широкие плечи и большие руки не делают вас неженственной! Вы можете носить все, что захотите, и выглядеть потрясающе!» — написала она в описании к видео.

Материалы по теме:
«Тяжело даже моргать» Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
«Тяжело даже моргать»Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
13 декабря 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

В своем блоге девушка регулярно публикует материалы, в которых рассказывает о пути принятия себя. Так, в одном из роликов она заявила, что не раз получала негативные комментарии от подписчиков по поводу своей фигуры, однако теперь ее не смущают оскорбления со стороны юзеров. «Я выгляжу не как все, но я люблю себя такой! Люблю свой живот, свои шрамы и тело. Так что я больше не реагирую на критику, хоть и страдаю психическим расстройством», — призналась инфлюэнсерша в сети.

Подписчики поддержали смелый поступок Картер и написали слова поддержки в комментариях под публикацией. «Ты выглядишь потрясающе!», «Просто красотка», «Спасибо за то, что вы делаете, вы просто удивительная женщина!» — высказались они.

Ранее полная блогерша Стелла Уильямс назло хейтерам показала жировые складки в облегающей одежде. Плюс-сайз-модель предстала в кроп-топе и облегающих брюках с завышенной талией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Киев разозлился из-за заявления США о переговорах с Россией
Глава Евросоюза прокомментировал вероятность встречи с Лавровым на G20
«Роскосмос» запустит девять спутников для наблюдения за поверхностью Земли
Правозащитник обвинил Киев в запрете фиксировать преступления ВСУ в Херсоне
Власти заявили о репрессиях Украины против жителей Херсона
В США допустили модификацию ударных дронов Gray Eagle для передачи Украине
Полная блогерша оголилась на публику назло хейтерам
Россияне раскрыли «цену» спонтанного шопинга
Венгрия возмутилась обвинениями в «распространении российских нарративов»
Антонов возмутился условиями содержания в тюрьме США россиянина Селезнева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.