Посол предупредил о продолжающейся охоте США на россиян

Посол Антонов заявил, что США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах

США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Дипломат оценил такую практику как неприемлемую. «Мы категорически выступаем против политики США охоты за россиянами в различных странах мира», — заявил он. Также Антонов выразил надежду, что в будущем подобная практика со стороны Вашингтона прекратится.

В октябре представитель МИД России Мария Захарова предрекла, что охота за российскими гражданами, которая уже ведется по линии спецслужб США, будет только расширяться. При этом она заверила, что подобные действия не останутся без ответа Москвы.