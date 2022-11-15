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13:45, 15 ноября 2022Россия

Стало известно о совещании по безопасности в ЦФО с участием Патрушева

Секретарь Совбеза России Патрушев проводит совещание по безопасности в ЦФО

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Брянске проводит совещание по безопасности в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, что в рамках мероприятия с участием Патрушева обсуждается антитеррористическая защита критически важных и потенциально опасных объектов.

«По поручению президента России обсудим вопрос, связанный с обеспечением антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, находящихся на территории Центрального федерального округа», — рассказал секретарь Совбеза.

Ранее стало известно, что Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провели переговоры в Тегеране. Они коснулись вопросов противостояния США, безопасности, конфликта на Украине и обсудили другие темы.

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Сергей Истомин
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