Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:46, 15 ноября 2022Россия

В Москве произошла массовая драка с участием подростков

В Москве напротив «Косино-Парка» подрались около 15 человек, среди них подростки

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве рядом с торговым центром «Косино-Парк», который находится на Святоозерская, произошла массовая драка с участием подростков. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Всего в потасовке принимали участие порядка 15 человек, но к моменту приезда правоохранителей подростки разбежались», — сказал собеседник информагентства.

Он добавил, что в драке пострадали шесть человек, среди которых два подростка, — их доставили в больницу. На одного из них сотрудники правоохранительных органов составили протокол о мелком хулиганстве.

В драке пострадал 14-летний россиянин — врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы и повреждение глаза.

Ранее на Дубнинской улице в Москве на видео попали толпы мигрантов, которые устроили массовую драку. На появившихся кадрах видно, как группа приезжих выходит из трамвая. Они набрасываются с кулаками на мигрантов, находящихся на тротуаре. Впоследствии участники потасовки разбегаются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Киеве произошли взрывы
Россиян предупредили о распространенном виде мошенничества в Telegram
Анастасия Волочкова призналась в романе с Джимом Керри
Россиянам предсказали значительное повышение цен на отдых в Турции в 2023 году
Лавров завершил программу на саммите G20
Военкор опубликовал прейскурант для мобилизованных за уничтожение техники ВСУ
Названа волнующая большинство россиян проблема
Назван способ получить миллионы рублей от государства
Взрывы произошли в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях Украины
Найден эффективный препарат против рака и COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.