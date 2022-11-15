В Москве произошла массовая драка с участием подростков

В Москве напротив «Косино-Парка» подрались около 15 человек, среди них подростки

В Москве рядом с торговым центром «Косино-Парк», который находится на Святоозерская, произошла массовая драка с участием подростков. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Всего в потасовке принимали участие порядка 15 человек, но к моменту приезда правоохранителей подростки разбежались», — сказал собеседник информагентства.

Он добавил, что в драке пострадали шесть человек, среди которых два подростка, — их доставили в больницу. На одного из них сотрудники правоохранительных органов составили протокол о мелком хулиганстве.

В драке пострадал 14-летний россиянин — врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы и повреждение глаза.

Ранее на Дубнинской улице в Москве на видео попали толпы мигрантов, которые устроили массовую драку. На появившихся кадрах видно, как группа приезжих выходит из трамвая. Они набрасываются с кулаками на мигрантов, находящихся на тротуаре. Впоследствии участники потасовки разбегаются.