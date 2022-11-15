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11:13, 15 ноября 2022Россия

В России высказались об условиях перемирия с Украиной

Депутат Журова: достигнуть консенсуса по территориальной целостности Украины будет тяжело

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В условиях перемирия, которые озвучил Киев на саммите G20, есть пункт, по которому России и Украине будет очень тяжело достигнуть какого-то консенсуса. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Россия всегда готова к перемирию, если на него пойдет Украина, считает депутат. Однако возвращение Крыма и других субъектов России в состав Украины невозможно. «Восстановление территориальной целостности у них же подразумевает и Крым, и еще четыре территории, которые стали субъектами Российской Федерации после референдума, вопрос в этом весь. Тем более Крым уже давно Российская Федерация, с 2014 года, поэтому понятно, что уже невозможно, чтобы субъекты вернулись в состав Украины, поэтому получается замкнутый круг», — поделилась Журова.

Она считает, что по этому вопросу будет очень сложно достигнуть консенсуса и, соответственно, договориться о перемирии.

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего выступления по видеосвязи на саммите G20 заявил, что возвращение к Минским соглашениям невозможно и Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности.

Он выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». В их числе восстановление территориальной целостности Украины, восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

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Екатерина Смирная
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