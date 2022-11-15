Искатели похищенных нацистами ценностей напали на след легендарной картины

Искатели сокровищ напали на след похищенной нацистами в годы войны картины Рафаэля

Искатели сокровищ, похищенных нацистами в годы Второй мировой войны, напали на след легендарной картины Рафаэля «Портрет молодого человека», стоимость которой оценивается в 86 миллионов фунтов стерлингов (более 6 миллиардов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники польского фонда «Силезский мост» сообщили, что потомки одного из высокопоставленных офицеров СС передали им письмо, которое может помочь обнаружить украденный в 1939 году шедевр XVI века итальянского мастера.

Последним местом нахождения работы Рафаэля был замок Вавель в Кракове, который в годы войны реквизировал в качестве резиденции генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк. Автор датированного 1947 годом письма, называющий себя Михаэлис, написал, что спрятал «Портрет молодого человека» вместе с другими ценностями.

Вы знаете, друг мой, как я обожаю искусство, но это слишком даже для меня. «Портрет молодого человека» Рафаэля со старыми квадратными и круглыми печатями на обороте и подписью 1514 года Михаэлис, скрывающийся под псевдонимом офицер СС цитата из письма, предоставленного родственниками автора

Он также написал: «Возможно, придется искать новые тайники, потому что мой друг Отто никогда не узнает об этом». Кроме того, в письме упоминается некий Ханке. Предполагается, что речь идет о Карле Ханке, который был гауляйтером Нижней Силезии и последним рейхсфюрером СС. «Да, Ханке был прав, в коробках действительно находятся произведения искусства из Кракова», — гласит одна из строк письма.

Несмотря на то что в письме не упоминается, где именно может быть спрятана картина, сотрудник фонда «Силезский мост» Барт Зелайтис считает, что оно является очень важной находкой. «Это первый письменный документ, в котором есть хоть какая-то информация, что случилось с картиной после того, как она покинула Краков», — сказал он.

«Портрет молодого человека» был написан в 1513-1514 годах. Некоторые специалисты считают, что картина является автопортретом Рафаэля. Полотно было похищено из Собрания князей Чарторыйских в 1939 году и до 1945 года находилось в Музее фюрера в австрийском Линце. Потом шедевр перевезли в Вавельский замок, после чего его следы теряются.

В июле 2021 года сообщалось, что кладоискатель Петр Копер напал на след потерянного конвоя с сокровищами нацистов на юго-западе Польши. Он заявил, что ценности могут находиться на дне озера недалеко от города Вроцлав.

