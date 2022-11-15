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19:04, 15 ноября 2022Среда обитания

В Москве подешевела аренда дорогого жилья

Zavidov Realty: аренда элитного жилья в Москве подешевела на 20-40 процентов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве снизились ставки на аренду элитного жилья. О том, что дорогая съемная недвижимость в столице стала доступнее, сообщается в исследовании компании Zavidov Realty, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2022 году ставки оказались ниже показателей 2021 года на 20-40 процентов. По итогам октября аренда элитного жилья подешевела на 0,75 процента относительно сентября. В то же время снижение интереса к таким объектам наблюдается два месяца подряд. От уровня 2021 года спрос на дорогую недвижимость упал на 50 процентов, при этом предложение в сегменте выросло на 70 процентов.

Эксперты связывают значительный отток арендаторов с началом спецоперации и частичной мобилизации — жильцы начали уезжать из России. Собственники элитного жилья были вынуждены быстро адаптироваться ради избежания простоя, поэтому многие из них пересмотрели стоимость аренды и требования для жильцов. Сложившаяся ситуация позволяет арендаторам более смело заявлять о своих желаниях.

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«Арендаторы предлагают торг, пожелания по мебели и комплектации. Из-за высвобождения большого пула квартир в сегменте элитного жилья выбор для тех, кто рассматривал улучшение жилищных условий, стал более обширным, с учетом дисконтов еще и более реальным по цене», — пояснил основатель Zavidov Realty Юрий Завидов. Он добавил, что в ближайшее время ставки не вернутся к прежнему уровню, однако к концу года можно ожидать рост примерно на десять процентов на фоне стабилизации ситуации.

В третьем квартале 2022 года скидки на элитные квартиры в Москве выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В период с июля по сентябрь средний дисконт на вторичном рынке дорогого жилья в столице достиг 5,5 процента.

Александра Качан
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