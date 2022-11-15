Стала известна реакция главного тренера МЮ на интервью Роналду

ESPN: Эрик тен Хаг готов к уходу Роналду из МЮ после интервью форварда

Стала известна реакция главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага на резонансное интервью португальского нападающего Криштиану Роналду. Его позицию приводит ESPN.

По информации издания, тен Хаг заявил на встрече с руководством, что форвард зашел слишком далеко в критике команды и тренеров. Специалист верит, что Роналду еще может быть полезен МЮ, однако он не готов жертвовать сплоченностью игроков ради сохранения португальца в составе. Уточняется, что тренер готов к уходу футболиста в зимнее трансферное окно, даже если ему не найдут замену.

12 ноября в сети появилось интервью Роналду, в котором футболист обвинил английский клуб в предательстве. «"Манчестер Юнайтед" пытался вынудить меня уйти. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Да, я чувствую себя преданным», — заявил он. Футболист также сказал, что не уважает тен Хага.

Роналду в текущем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из МЮ. Футболист, выступающий за команду с августа 2021-го, высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.