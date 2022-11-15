Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 15 ноября 2022Мир

Стало известно решение России по зерновой сделке

Bloomberg: Россия согласится продлить сделку по экспорту зерна по Черному морю
СюжетМинобороны:

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Москва решила согласиться продлить сделку по экспорту зерна и другой сельхозпродукции по Черному морю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к ситуации.

Уточняется, что Россия согласится продлить заключенную при посредничестве Турции и ООН сделку. При этом неизвестно, поставит ли российская сторона новые условия в обмен на продление соглашения или какие-либо другие детали.

Ранее стало известно о выходе России из зерновой сделки после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черноморский флот в Севастополе. 2 ноября Минобороны заявило о возобновлении участия Москвы в инициативе после того, как Киев предоставил письменные гарантии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Песков не увидел стола переговоров между Россией и Украиной после слов Макрона
«ВКонтакте» отчиталась об успехах масштабной программы
Путин заявил о попытках раскачать суверенитет России
Совбез назвал условие возвращения мировой безопасности
Патрушев назвал две приоритетные цели России на Украине
Появились кадры разрушений после обстрела ВСУ приграничного российского села
Мясников назвал «средство номер один» для лечения гипертонии
Банда разъяренных косаток затопила яхту и попала на видео
Звездный адвокат рассказал о разных видах наказания для уехавших артистов
Неизвестные на джипе с украинскими номерами ограбили инкассаторов в Софии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.