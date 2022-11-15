Стало известно решение России по зерновой сделке

Bloomberg: Россия согласится продлить сделку по экспорту зерна по Черному морю

Москва решила согласиться продлить сделку по экспорту зерна и другой сельхозпродукции по Черному морю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к ситуации.

Уточняется, что Россия согласится продлить заключенную при посредничестве Турции и ООН сделку. При этом неизвестно, поставит ли российская сторона новые условия в обмен на продление соглашения или какие-либо другие детали.

Ранее стало известно о выходе России из зерновой сделки после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черноморский флот в Севастополе. 2 ноября Минобороны заявило о возобновлении участия Москвы в инициативе после того, как Киев предоставил письменные гарантии.