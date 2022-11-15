Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:37, 15 ноября 2022Из жизни

Айтишник решил отметить контракт с новым работодателем и погиб

Daily Star: мужчина попытался сделать селфи на обрыве и погиб, упав с 12-метровой высоты

Фото: Unsplash

Эксперт в области IT из бразильского города Рио-де-Жанейро пошел отмечать подписание контракта с новым работодателем, решил сделать селфи на обрыве и погиб. Об этом сообщает Daily Star.

33-летний Игорь де Оливейра Родригес Диаш устроился на работу, о которой давно мечтал. Подписав контракт, айтишник отправился отмечать это событие вместе с другом. Мужчина попытался сделать селфи на вершине утеса с видом на пляж Жоатинга, но поскользнулся и упал с 12-метровой высоты.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017

На место происшествия прибыли пожарные, но к моменту их прибытия Диаш был уже мертв. При падении он ударился головой о скалы. Пожарным пришлось воспользоваться вертолетом, чтобы эвакуировать тело мужчины.

60-летняя мать погибшего Луиза Родригес рассказала, что разговаривала с сыном незадолго до его гибели. «Я не знаю, зачем он решил залезть на высокую скалу. Он был единственным ребенком. Он учился, у него была вся жизнь впереди», — сказала она. Диаш был выпускником Федерального университета Рио-де-Жанейро и прошел два дополнительных постдипломных курса обучения после выпуска.

Ранее сообщалось, что фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина разбилась при падении со скалы в Дубае. Девушка хотела сфотографироваться на краю скалы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Кадыров выдвинул условия для окончания СВО
Назван способ укрепить иммунитет ребенка
ООН заявила о казнях пленных на Украине
44-летняя Николь Шерзингер показала тело в купальнике
В Москве 29-летнего мужчину обвинили в изнасиловании девушки в подъезде дома
Популярный ведущий пошутил над уходом Милохина из «Ледникового периода»
В большинстве областей Украины отменили воздушную тревогу
Айтишник решил отметить контракт с новым работодателем и погиб
На Украине назвали число пораженных воздушными ударами энергообъектов
Менеджер Емельяненко анонсировал следующий поединок бойца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.