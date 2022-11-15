Айтишник решил отметить контракт с новым работодателем и погиб

Daily Star: мужчина попытался сделать селфи на обрыве и погиб, упав с 12-метровой высоты

Эксперт в области IT из бразильского города Рио-де-Жанейро пошел отмечать подписание контракта с новым работодателем, решил сделать селфи на обрыве и погиб. Об этом сообщает Daily Star.

33-летний Игорь де Оливейра Родригес Диаш устроился на работу, о которой давно мечтал. Подписав контракт, айтишник отправился отмечать это событие вместе с другом. Мужчина попытался сделать селфи на вершине утеса с видом на пляж Жоатинга, но поскользнулся и упал с 12-метровой высоты.

На место происшествия прибыли пожарные, но к моменту их прибытия Диаш был уже мертв. При падении он ударился головой о скалы. Пожарным пришлось воспользоваться вертолетом, чтобы эвакуировать тело мужчины.

60-летняя мать погибшего Луиза Родригес рассказала, что разговаривала с сыном незадолго до его гибели. «Я не знаю, зачем он решил залезть на высокую скалу. Он был единственным ребенком. Он учился, у него была вся жизнь впереди», — сказала она. Диаш был выпускником Федерального университета Рио-де-Жанейро и прошел два дополнительных постдипломных курса обучения после выпуска.

Ранее сообщалось, что фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина разбилась при падении со скалы в Дубае. Девушка хотела сфотографироваться на краю скалы.