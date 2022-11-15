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13:15, 15 ноября 2022Мир

Шольц заявил о достижении консенсуса по ряду вопросов на G20

Шольц заявил, что в ходе G20 достигнут консенсус по ряду вопросов, включая Украину
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) был достигнут консенсус по ряду вопросов, включая украинский конфликт. Его слова приводит ТАСС.

По словам Шольца, большинство участников саммита назвали неприемлемыми действия России на Украине, а также указали не необходимость тщательного изучения последствий спецоперации на ситуацию в мире. В частности, это касается цен на энергоносители, уточнил канцлер, и запрет на использование атомного оружия.

«Это постепенно вырисовывающийся консенсус, который, на мой взгляд, является большим прогрессом. Поэтому хорошо, что мы приняли решение приехать сюда», — заявил Шольц, подчеркнув, что вопреки «гнетущим обстоятельствам» саммит проходит успешно.

Также канцлер пообещал, что продолжит контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел встречи с Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 на острове Бали. Дипломат рассказал, что пожаловался им на позицию Киева по переговорам с Москвой.

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Варвара Кошечкина
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