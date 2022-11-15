Неизвестные на джипе с украинскими номерами ограбили инкассаторов в Софии

BTA: неизвестные на джипе с украинскими номерами ограбили инкассаторов в Болгарии

В Софии, столице Болгарии, неизвестные ограбили инкассаторский автомобиль, использовав для нападения джип с номерами Украины. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает BTA со ссылкой на данные следствия.

По информации агентства, ограбление произошло на парковке торгового центра. В тот момент инкассаторы на бронированном автомобиле доставляли деньги в банкоматы.