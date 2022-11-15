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13:55, 15 ноября 2022Мир

Неизвестные на джипе с украинскими номерами ограбили инкассаторов в Софии

BTA: неизвестные на джипе с украинскими номерами ограбили инкассаторов в Болгарии
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Dimitar Kyosemarliev / Reuters

В Софии, столице Болгарии, неизвестные ограбили инкассаторский автомобиль, использовав для нападения джип с номерами Украины. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает BTA со ссылкой на данные следствия.

По информации агентства, ограбление произошло на парковке торгового центра. В тот момент инкассаторы на бронированном автомобиле доставляли деньги в банкоматы.

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Варвара Кошечкина
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Неизвестные на джипе с украинскими номерами ограбили инкассаторов в Софии
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