В США указали на необходимость отказаться от попыток «загнать Россию в угол»

Обозреватель TAC Снайдер призвал США отказаться от попыток загнать Россию в угол

Обозреватель Тед Снайдер указал на необходимость США отказаться от попыток «загнать Россию в угол». Об этом он порассуждал в статье для издания The American Conservative.

По мнению Снайдера, политика Вашингтона — в частности, игнорирование предупреждений и продолжение давления — вызывает у Москвы ощущение, что ее загнали в угол. Кроме того, этому положению способствуют заявления Украины и Запада о Крыме, расширение НАТО, а также переброска военнослужащих альянса в Европу. «Никого нельзя ставить в безвыходное положение, особенно Россию», — подчеркнул он.

Журналист напомнил, что и президент России Владимир Путин, и его предшественники предупреждали об опасности расширения НАТО. А принятие в альянс Украины российский лидер назвал красной чертой. Кроме того, Снайдер вспомнил рассказ Путина из детства о том, как он испугался нападения крысы, которую загнал в угол. После этого президент России понял, что никого нельзя загонять в безвыходное положение, отмечает обозреватель.

Снайдер подчеркивает, что США «следует подумать о путях выхода из сложившейся ситуации», тем более, что президент США Джо Байден обещал «над этим поразмыслить» и отказаться от дальнейших попыток загнать Москву в угол.

В октябре Тед Снайдер заявил, что в США и Великобритании изменили риторику в отношении России и все чаще посылают сигналы о стремлении к переговорам.