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12:47, 15 ноября 2022Ценности

Покрывать голову стало модным благодаря знаменитостям

Daily Mail: головные уборы, покрывающие голову, стали модными благодаря знаменитостям

Фото: Habib Dadkhah / Unsplash

Головные уборы, полностью покрывающие голову, стали новым трендом у знаменитостей в 2022 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Именитые личности принялись массово покрывать голову различными тканями во время появления на публике. Некоторые телезвезды выходят в свет в косынке, а другие — в капоре или имитирующем хиджаб головном уборе. Например, супермодель Кейт Мосс посетила премию WSJ Innovator Awards в платье бренда Saint Laurent горчичного цвета с верхом в виде косынки.

Упомянутой аксессуар стал модным в текущем сезоне благодаря певице Эддисон Рей, которая пришла на церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, которая состоялась в Нью-Йорке, в сером мини-платье, оформленном капором и шлейфом. В то же время манекенщицу Беллу Хадид заметили на мероприятии Fashion Trust Arabia Prize в платье Alaïa с капюшоном.

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Кроме того, с покрытой головой попадали в объектив фотографов предпринимательница Лори Харви в платье люксовой марки Off-White, актриса Кэти Холмс и Лора Харриер в одежде из коллекций Tom Ford и Saint Laurent, а также модели Эмбер Валлетту и Алессандру Амбросио.

В феврале Белла Хадид выступила в защиту хиджабов на мусульманках. «Нам нужно изменить мышление и контролировать чувство осуждения. Обучите своих друзей, детей, родителей и семьи тому, что носить хиджаб, быть мусульманкой или человеком другой расы — не значит быть угрозой», — отметила она.

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Майя Пономаренко
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