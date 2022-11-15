Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Завтра
04:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
09:17, 15 ноября 2022Спорт

Гол российского форварда помог «Каролине» победить в матче НХЛ

Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» победить «Чикаго» в матче НХЛ

Фото: Ron Chenoy-USA TODAY Sports / Reuters

«Каролина Харрикейнс» обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Чикаго и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Победу «Каролине» помог одержать гол российского форварда Андрея Свечникова. Ворота соперников поразили также канадцы Джордан Мартинук и Джордан Стаал. Еще один россиянин в команде, 23-летний голкипер Петр Кочетков совершил первый шатаут за карьеру в лиге, отразив 27 бросков из 27.

Заброшенная в этой встрече шайба стала 12-м голом Свечникова в сезоне-2022/2023. Таким образом, он вышел на чистое третье место в гонке снайперов НХЛ в текущем регулярном чемпионате. Он уступает лишь канадцам Коннору Макдэвиду, в активе которого 15 голов, и Бо Ховарту, отличившемуся 13 раз. Всего за 16 матчей россиянин набрал 18 очков по системе «гол плюс пас».

11 ноября Свечникова признали второй звездой игрового дня в НХЛ. В победном матче против «Эдмонтон Ойлерс» нападающий забросил три шайбы, одна из которых стала для него сотой за карьеру в лиге.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский предложил России обмен пленными по схеме «всех на всех»
Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20 на Бали
Посол РФ в Токио заявил о нежелании Японии возобновить прямые рейсы с Россией
Молодых россиян предупредили о влиянии пива на секс
Сотрудники ФСБ и МВД задержали полицейского за мошенничество на 200 тысяч рублей
Шахта «Листвяжная» восстановила рабочую инфраструктуру после аварии
Мужчина нашел способ бесплатно взять большой рюкзак в самолет и попал на видео
В ЛНР заявили о стягивании украинской техники на нескольких участках фронта
Зеленский предложил включить в зерновую сделку николаевские порты
Гол российского форварда помог «Каролине» победить в матче НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.