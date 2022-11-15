Гол российского форварда помог «Каролине» победить в матче НХЛ

Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» победить «Чикаго» в матче НХЛ

«Каролина Харрикейнс» обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Чикаго и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Победу «Каролине» помог одержать гол российского форварда Андрея Свечникова. Ворота соперников поразили также канадцы Джордан Мартинук и Джордан Стаал. Еще один россиянин в команде, 23-летний голкипер Петр Кочетков совершил первый шатаут за карьеру в лиге, отразив 27 бросков из 27.

Заброшенная в этой встрече шайба стала 12-м голом Свечникова в сезоне-2022/2023. Таким образом, он вышел на чистое третье место в гонке снайперов НХЛ в текущем регулярном чемпионате. Он уступает лишь канадцам Коннору Макдэвиду, в активе которого 15 голов, и Бо Ховарту, отличившемуся 13 раз. Всего за 16 матчей россиянин набрал 18 очков по системе «гол плюс пас».

11 ноября Свечникова признали второй звездой игрового дня в НХЛ. В победном матче против «Эдмонтон Ойлерс» нападающий забросил три шайбы, одна из которых стала для него сотой за карьеру в лиге.