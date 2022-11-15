В российском регионе у зоомагазина нашли отрезанные собачьи лапы

В Свердловской области владелица обнаружила у зоомагазина отрезанные собачьи лапы

В Свердловской области владелица обнаружила у зоомагазина Mon Ami отрезанные собачьи лапы. Об этом сообщает портал Е1.

Россиянка предположила, что части тела животного могли подбросить. «Судя по анатомии, это были задние лапы собаки средних размеров. (...) Недалеко от нас есть колодцы, там живут бездомные, так что, думаю, остальные части тела уже не найти», — отметила женщина.

По мнению хозяйки зоомагазина, погибшая собака, вероятнее всего, не была бездомной, поскольку большинство местных бродячих псов зоозащитникам известны. Она допустила, что владельцы отпустили животное побегать. Такие собаки чаще бездомных попадают в беду, потому что больше доверяют людям, резюмировала женщина.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области бойцовские собаки покалечили племянника своей владелицы. Стаффордширские терьеры покусали годовалого ребенка, когда хозяйка уехала на работу. Ребенка госпитализировали, а женщину допросили полицейские.