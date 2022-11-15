Подозреваемая в стамбульском теракте обучалась у американских военных

Yeni Safak: подозреваемая в стамбульском теракте Ахлам Альбашир обучалась у военных США

Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле гражданка Сирии Ахлам Альбашир проходила обучение в разведшколе, где преподавали американские военные. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

«Террористка рассказала, что прошла обучение в так называемой разведывательной школе РПК (Рабочей партии Курдистана — прим. Ленты.ру) в Айн аль-Арабе, где также давали уроки американские солдаты в Сирии, и что ее готовили как офицера специальной разведки», — сообщает издание.

Альбашир на допросе призналась, что ее также инструктировал человек, близкий к главарю террористической организации PKK/YPG/SDG Ферхату Абди Шахину, известному также под именем Мазлум Кобани. Как отмечают турецкие силовики, женщина, следуя указаниям террористов, незаконно проникла на территорию Турции через сирийскую провинцию Африн-Адлиб четыре месяца назад.

Альбашир перемещалась по Турции вместе с мужчиной из той же группировки. Вдвоем они выдавали себя за семейную пару.