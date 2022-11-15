В Турции сообщили о росте объема продаж аккумуляторов на фоне энергокризиса

Yeni Şafak: энергокризис в Европе привел к росту продаж зарядных устройств в Турции

Объем продаж портативных зарядных устройств для мобильных телефонов резко вырос в Турции на фоне энергетического кризиса в Европе. Об этом сообщает местное издание Yeni Şafak.

Отмечается, что Европа столкнулась с экономическим и энергетическим кризисом после усиления санкционного давления на Россию со стороны Запада. В частности, это привело к росту цен на продукты и энергоносители, говорится в публикации. «В связи с опасениями по поводу энергетического кризиса во многих странах Европы наблюдается взрывной рост спроса на портативные зарядные устройства», — пишет газета.

Так, торговцы в Doğubank, который ввозит значительную часть технологических аксессуаров в Стамбул, заявляют, что они получают десятки тысяч заказов, однако китайских товаров недостаточно, сказано в материале. «Наши торговцы здесь продают портативные зарядные устройства на внутреннем рынке, а также экспортируют их. В Турции есть крупные компании, и у нас нет серьезной проблемы с запасами. Из-за отключения электроэнергии в Украине они стали составлять почти 80 процентов нашего экспорта в эту страну», — рассказал президент Ассоциации социальной помощи и солидарности предпринимателей ISTOÇ (ISTOÇDER) Ахмет Акар.

Ранее сообщалось, что британские студенты могут отказаться от высшего образования из-за инфляции. Сокращение образовательных кредитов составило 11 процентов по сравнению с 2020-2021 годами, что, как отмечалось, способно подтолкнуть студентов с низкими доходами к отказу от учебы в университете.