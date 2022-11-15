Петербургский хирург упал в Фонтанку после ссоры со знакомым

Хирург из Петербурга упал в реку Фонтанку после ссоры со знакомым

Врач из Санкт-Петербурга упал в реку Фонтанку с Обуховского моста после ссоры со знакомым. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

На видеозаписи, снятой очевидцем, видно, как мужчину, лежащего без сознания, реанимируют врачи и пожарные. Один из спасателей делает пострадавшему непрямой массаж сердца. После этого мужчину уносят в машину скорой помощи.

По данным канала, упавший в реку — торакальный хирург и кандидат медицинских наук. 54-летний мужчина работал исполнительным и медицинским директором клиники, находящейся неподалеку от моста, на котором произошел инцидент.

Незадолго до случившегося он встретился на мосту со знакомым — более получаса мужчины о чем-то спорили. После этого знакомый ушел, а хирург упал в воду.

Ранее сообщалось, что российский турист умер после того, как повздорил в женой на отдыхе. Прибывшая на вызов бригада врачей не успела реанимировать мужчину.