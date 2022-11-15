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19:15, 15 ноября 2022Мир

В США призвали прекратить поддержку Украины

Конгрессмен-республиканец Мэсси призвал прекратить выплаты Украине

Фото: AP

Вашингтону следует как можно скорее прекратить экономическую поддержку Киева, призвал конгрессмен-республиканец Томас Мэсси в Twitter.

Кроме того, Соединенным Штатам следует немедленно начать тщательную проверку по расходованию 60 миллиардов долларов, которые глава Белого дома Джо Байден и Конгресс США направили Украине, подчеркнул политик.

Ранее с предложением прекратить финансирование Киева выступила экс-помощница сенатора США от штата Юта Кэтрин Томпсон. По ее мнению, США не смогут эффективно противостоять Китаю в начинающейся новой холодной войне до тех пор, пока страна втянута в «безумно дорогую» поддержку Украины.

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Варвара Кошечкина
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