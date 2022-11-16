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01:44, 16 ноября 2022Мир

Раскрыты подробности взрыва в Стамбуле

Yeni Akit: пожар в районе Фатих в Стамбуле вызван не одним, а несколькими взрывами

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами, что привело к панике среди людей. Об этом пишет газета Yeni Akit.

По информации издания, пожар возник в автомобиле по неизвестной причине и распространился на соседние машины. Всего повреждено шесть автомобилей.

«Последовавшие друг за другом звуки взрывов вызвали панику среди населения», — отмечает газета.

Сообщается, что пожарные бригады с трудом потушили пламя, охватившее автомобили. Полиция начала расследование.

Взрыв в районе Фатих в Стамбуле произошел в ночь на 16 ноября. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Детали произошедшего выясняются. Это второй взрыв, прогремевший в Стамбуле за неделю. 13 ноября теракт произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу. Шестеро погибли, 81 человек пострадал.

Улица Коджамустафа-паша находится всего в пяти километрах от площади Султанахмет, где расположены главные достопримечательности города — мечеть Айя-София и Голубая мечеть.

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Марина Совина
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