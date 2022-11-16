Кадыров показал фотографию Вучича в кавказской бурке

Глава Чечни Кадыров опубликовал фотографию президента Сербии Вучича в кавказской бурке

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал фотографию президента Сербии Александра Вучича в кавказской бурке. Кадры с политиком он опубликовал в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава российского региона, бурку Вучичу передал представитель главы Чеченской Республики в арабских и мусульманских странах Турко Даудов. Кадыров отметил, что он восхищается мужеством и единством сербского народа, выступившего с поддержкой России, несмотря на возможные риски.

«Турко Даудов передал лидеру сербского народа памятный подарок в виде национальной бурки и папахи, подчеркнув, что твердая воля и стойкость духа сербов напоминают лучшие качества знаменитых горцев, которые своими беспрецедентными подвигами вдохновляют сотни тысяч молодых людей», — рассказал глава Чечни.

Ранее Кадыров похвастался детьми, возносящими свои молитвы Аллаху за успех специальной военной операции на Украине.