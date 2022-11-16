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14:42, 16 ноября 2022Мир

Чехия захотела повысить защиту воздушного пространства после инцидента в Польше

Власти Чехии собрались повысить защиту воздушного пространства после инцидента в Польше

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Власти Чехии захотели повысить защиту воздушного пространства страны после инцидента с упавшими в Польше ракетами. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, его слова передает ТАСС.

«Нам нужно расследовать этот [инцидент] и быть готовыми принять ряд мер в области безопасности. Нам необходимо защитить свое воздушное пространство», — высказался чешский министр.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил о большой вероятности того, что ракета, упавшая на территории Польши, принадлежала ПВО Украины. Он также признал, что у Варшавы нет никаких доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной.

15 ноября радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли.

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Виктория Кондратьева
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