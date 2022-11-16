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16:21, 16 ноября 2022Экономика

В Китае испугались проблем с российской нефтью из-за санкций Европы

Bloomberg: нефтяники Китая попросили помощи у властей с закупками нефти у России

Фото: Kevin McKiernan / Globallookpress.com

Крупнейшие нефтяные компании Китая испугались проблем, связанных с нехваткой российской нефти, после вступления в силу санкций ЕС 5 декабря и попросили помощи у властей с оплатой, логистикой и страхованием. Об этом пишет Bloomberg.

С 5 декабря Евросоюз запретит финансирование, страхование и морскую транспортировку российской нефти своим компаниям, что может негативно сказаться на ее закупках китайскими предприятиями. Для решения проблемы бизнес обсуждает с властями КНР несколько вариантов, включая увеличение импорта нефти по трубопроводам, создание специального банка для проведения платежей с Россией и перевалку нефти с борта на борт в открытом море. Однако пока не ясно, какое из предложений будет реализовано, так как министерства торговли и иностранных дел КНР не комментируют ситуацию.

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Серьезной проблемой для китайских импортеров российской нефти остается страхование грузов и процессов транспортировки нефти из-за желания европейских компаний дистанцироваться от торговли российскими ресурсами. Также сложности возникают и с перестрахованием, которое широко используется страховыми компаниями для разделения рисков. В качестве одного из решений предлагается закупать нефть из России на таких условиях, когда вопросы страхования и логистики берет на себя сам продавец.

Bloomberg указывает, что Китай и Индия смогут избавится от всех этих проблем, если согласятся покупать российскую нефть по стоимости ниже ценового потолка, установлением которого занимаются страны G7. Однако пока ни Пекин, ни Нью-Дели не соглашались поддержать такие ограничения.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что власти Америки не против того, чтобы Индия продолжила закупать российскую нефть по стоимости выше ценового потолка, не прибегая при этом к услугам западных компаний. Глава американского Минфина также подчеркнула, что Китаю и Индии будет выгоден потолок цен на нефть из России, так как они получат больше рычагов давления на российскую сторону в вопросах закупок энергоресурсов.

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Данил Дмитриев
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