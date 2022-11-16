Власти захотели ввести режим ЧС на хуторе в граничащем с Украиной регионе

Власти рассмотрят вопрос введения ЧС на хуторе Старый Белгородской области

В Волоконовском районе Белгородской области пройдет заседание муниципальной комиссии по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В повестке рассмотрение вопроса о введении режима ЧС в хуторе Старый», — написал он.

Вечером 15 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате два человека погибли, еще трое — пострадали. Позднее скончалась в больнице одна из пострадавших — 80-летняя местная жительница. Таким образом, число погибших увеличилось до трех.

Два человека остаются в больнице. Как сообщил 16 ноября Вячеслав Гладков, один из них находится в реанимации, но уже пришел в сознание и стабилен.