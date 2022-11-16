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14:14, 16 ноября 2022Из жизни

Рабочий вставил в коллегу шланг, включил компрессор и убил его

В Индии рабочий вставил в задний проход коллеги шланг воздушного компрессора и убил его

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В Индии арестован мужчина из штата Уттар-Прадеш, который решил подшутить над коллегой и случайно убил его струей сжатого воздуха. Об этом сообщает The Times of India.

47-летний рабочий одного из предприятий района Рамабайнагар скончался в больнице, после того как коллега вставил ему в задний проход шланг и включил воздушный компрессор. Вскрытие показало, что причиной смерти стали повреждения внутренних органов, вызванные поступлением большого объема воздуха в брюшную полость.

На допросе виновник рассказал, что таким образом «хотел подшутить» над приятелем. Погибший проработал на предприятии 15 лет и был единственным кормильцем семьи. Его семья обвинила рабочего в убийстве и подала официальное заявление в полицию.

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В полиции заявили, что в данный момент ведется расследование, и если вина коллеги покойного подтвердится, его будут судить за непредумышленное убийство.

Ранее сообщалось, что немецкий врач насыпал кокаин на пенис и случайно убил им любовницу. Мужчина был осужден на девять лет заключения.

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Никита Савин
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