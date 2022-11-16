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22:45, 16 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский заявил об отсутствии предложений по переговорам с Россией

Зеленский заявил, что РФ не обращалась к Киеву с какими-либо предложениями по переговорам

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва не обращалась к Киеву с какими-либо предложениями по мирным переговорам. Об этом сообщает Reuters.

«Они не общаются с нами», — сказал Зеленский.

Ранее украинский президент заявил, что у Киева и Минска отсутствуют контакты с тех пор, как делегации России и Украины провели в марте переговоры в Беловежской Пуще. Как уточнил украинский лидер, стороны контактировали «в самом начале», когда Белоруссия «передавала сигналы о встречах». «Помните, на территории наших дипломатических сторон. После этого никаких контактов у нас не было», — сообщил он.

После начала спецоперации прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Белоруссии, а последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта.

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Марина Совина
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