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22:48, 16 ноября 2022Бывший СССР

Украина рассказала о сигналах готовности России к переговорам

Президент Украины Зеленский получал сигналы партнеров о готовности России к переговорам
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе общения с журналистами Зеленский сообщил, что получал знаки от партнеров, которые показывали готовность России к диалогу с Украиной.

«Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, [президент России Владимир] Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму», — отметил украинский лидер.

Глава государства добавил, что не хочет проведения переговоров с Россией «за кулисами».

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не может и не хочет вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Россия осуществит свои цели, продолжая специальную военную операцию.

После начала спецоперации стороны провели несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева встречались в Белоруссии, а последняя встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта.

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Марина Совина
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